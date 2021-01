Der Leichnam Beethovens war kurz nach seinem Tod obduziert worden. Den Ärzten fiel auf, dass die Hör­nerven verkümmert waren. Auch dass der Verstorbene eine Schrumpfleber hatte, hielten sie in ihrem Autopsiebericht fest. Sie stießen auf Hinweise einer Bleivergiftung.

Wie das giftige Schwermetall in den Körper gelangte? Bekannt ist, so Bischoff und Luthe, dass Beethoven ein starker Trinker war. Mit 17 fing er an, Wein in großen Mengen zu konsumieren.