Ende nach fast 200 Jahren

Ob Salben, Tabletten, Tinkturen und Säfte – wer Arzneien benötigt, geht in die Apotheke. In Epe schon seit über 193 Jahren. Am 1. Juli 1827 gründete Clemens Krauthausen die erste Apotheke im nördlichen Kreis Ahaus, die später den Namen „Marien-Apotheke“ erhalten sollte. Das Gebäude befand sich in der Merschstraße am späteren Standort der Galerie van Almsick.

40 Jahre lang wirkte Krauthausen als Apotheker. Dann übergab er die Apotheke seinem Neffen Heinrich Gescher. Er versorgte damals nicht nur die Eperaner, sondern auch die rund 1500 Einwohner Gronaus mit Arzneien. Die Medikamente für sie holte der Gronauer Gemeindenachtwächter Klopp ab. Er machte jahrelang seine Gänge zur Eper Apotheke, löste dort die mitgenommenen Rezepte ein und nahm die Arzneien in seiner Kiepe mit nach Gronau zurück, wo sie die Patienten von seinem Haus abholten.

Heinrich Gescher gründete später auch eine Apotheke in Ochtrup und verlegte 1893 den Hauptsitz seiner Apotheke nach Gronau, dessen Bevölkerungszahl durch die Industrialisierung immer stärker gestiegen war. Das Gebäude der Löwen-Apotheke steht immer noch an der Bahnhofstraße/Theodor-Heuss-Platz.

Die Eper Apotheke wurde vom Sohn Heinrich Geschers, Clemens, zunächst als Filialbetrieb weitergeführt. 1897 wurde sie wieder selbstständig, nachdem Clemens Gescher die Leitung der Gronauer Apotheke übernommen hatte und Heinrich Gescher wieder in Epe wirkte. Heinrich Gescher starb 1903.

In der Zeit nach 1905 kam es zu verschiedenen Besitzerwechseln. Zunächst kaufte Hubert Haal die Apotheke von Gescher. Haal verlegte den Sitz zur Gronauer Straße 53. Nach Haals Tod verwaltete sein Schwiegersohn Stahl zehn Jahre lang die Apotheke. Anschließend erhielt der Apotheker Aue die Konzession. Er verlegte den Sitz der Apotheke an den Standort Gronauer Straße 20.

Wegen Krankheit verpachtete Aue die Apotheke am 1. Juli 1939 an Eduard Römhild, der in den 50er-Jahren auch Inhaber wurde und sie 1975 an seinen Sohn Wolfgang weitergab.

Zum 1. Februar 2001 schließlich kaufte Petra Minx die Marien-Apotheke. Mit der Geschäftsaufgabe endet die lange Geschichte des Hauses. Seitdem hat sich die Konkurrenzsituation unter anderem durch Internetapotheken zugespitzt. Etwas, was Petra Minx schon vor 20 Jahren befürchtete.