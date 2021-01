Öffentlicher Personenverkehr Im Tarifdschungel

Wer in einer Grenzstadt lebt, genießt durchaus Vorteile. Zum Beispiel kann man innerhalb von Minuten in eine andere Kultur eintauchen (wenn nicht gerade Corona herrscht) und hat mit Menschen einer anderen Mentalität zu tun. Nachteil: Wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln das Nachbarland besuchen will, muss man sich häufig mit unterschiedlichen Tarifen herumschlagen. Und da durchzublicken, ist wahrlich eine Aufgabe für sich. Von Martin Borck