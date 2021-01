K+K-Zentrallager blockiert

Die Teilnehmer protestieren gegen die Preispolitik der Supermarktkette. Martin Kortbus , ein Sprecher der Demonstranten, nannte als aktuellen Grund für die Aktion, dass das Unternehmen die Produkte der Molkerei Naarmann (Neuenkirchen) aus dem Sortiment genommen habe. Den Verbrauchern werde erzählt, dass die Molkerei Lieferengpässe habe. Der wahre Grund sei jedoch laut Kortbus, dass die Preise gedrückt werden sollten und günstiger einkaufen wollen.

Aktuell betreffe die Aktion nur K+K, daher werde nur am Standort Gronau demonstriert. „Die Not der Landwirte ist groß“, so Kortbus. „Es könnten sich alle was Besseres vorstellen, als hier am Sonntagabend in der Kälte zu stehen.“

K+K betone, er sei ein Vollsortimenter der ländlichen Region regionale Produkte vermarkte, so Kortbus. „Wir können aber in keinem Prospekt erkennen dass er sich zur regionaler Landwirtschaft bekennt.“ Geschäftsführer Rolf Klaas wurde ein entsprechender Forderungskatalog überreicht. „Kennzeichnen Sie Ihre Produkte genauer mit der Herkunft, auch in Ihrer Werbung!“, lautete eine weitere Forderung. Damit einher ging die Aufforderung, mit den „Landwirten von nebenan“ zu reden.

Das versuchte Rolf Klaas auch direkt am Abend; den Angaben seines Bruders Joachim zufolge aber erfolglos. Joachim Kaas stellte aber eine Lösung der Ursache des Problems in Aussicht. „Wir haben am Montag um 11 Uhr ein Gespräch mit Naarmann, bei dem wir uns einigen werden“, sagte er am Abend im Gespräch mit den WN. Er zeigte sich überrascht, dass die Aktion der Landwirte ein mittelständisches Unternehmen treffe. Klaas betonte, dass viele Produkte im K+K-Sortiment regionalen Ursprungs seien. Er nannte die Zusammenarbeit mit Westfleisch; auch im Obst- und Gemüsebereich seien regionale Produkte vertreten. Und die „Jeden Tag“-Molkereiprodukte würden zumindest von Naarmann abgefüllt.

Montagfrüh werden ab 4 Uhr die ersten Transporte für das Obst- und Gemüselager erwartet, die ersten Lkw für das Zentrallager ab 6 Uhr. Klaas hoffte, dass sich die Situation bis dahin entspannt habe.

An der Demonstration nahmen nicht nur Milchviehhalter teil, sondern auch Schweinehalter und Ackerbauern aus der Region, aus Gronau und Epe selbst, aber auch aus der Grafschaft und dem Kreis Steinfurt.

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot auch aus Niedersachsen vor Ort. Die Demonstration sei nicht angemeldet gewesen, so ein Sprecher. Da aber der Verkehr nicht behindert wurde, sahen die Beamten am Abend von weiteren Maßnahmen ab.