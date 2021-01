Auf eine zentrale Frage fällt Torsten Radau die Antwort schwer: Wie geht es den Kindern und Jugendlichen in Gronau während des coronabedingten Füße-Stillhaltens? Insbesondere bei den Jüngeren, so der Leiter des Jugendzentrums Luise, lasse sich das nicht so recht einschätzen.