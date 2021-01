Seit Montag laufen auch die Impfungen gegen Covid 19 für Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenheime der St.-Antonius-Hospital Gronau GmbH. Den Anfang machte das St.-Agatha-Domizil in Epe . Noch bis heute werden dort die Impfungen durchgeführt. „Nahezu alle Bewohner und die meisten der Mitarbeiter haben sich zur Impfung angemeldet“, sagt Einrichtungsleiterin Anja Doetkotte. Sie freut sich über die große Impfbereitschaft ebenso wie die Vorsitzende des Bewohnerbeirats, Margarete Niehues . Auch sie ist erleichtert und den Verantwortlichen dankbar für die gute Organisation und Durchführung der Impfung: „Wir müssen, wie alle anderen auch, in den nächsten Wochen und Monaten zwar immer noch mit bestimmten Einschränkungen leben, doch nimmt uns die Impfung auch etwas von der bedrohlichen Angst vor Corona.“

Es wird ein mRNA-Impfstoff verwendet, der mit einem bestimmten zeitlichen Abstand zweimal verabreicht werden muss. Für einen ausreichenden Schutz werden die Bewohner und Mitarbeiter deshalb in drei Wochen nochmals geimpft.

Im Dorotheenhof in Epe, im Antonius-Stift in Gronau und dem Katharinen-Stift in Alstätte beginnen die Impfungen erwartungsgemäß ebenfalls in den nächsten Tagen.