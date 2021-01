Schlag gegen Clan-Kriminalität

Gronau/Ahaus/Oldenburg -

Mitglieder der bei der Polizeidirektion Oldenburg eingerichteten „Sonderkommission Clan“ haben am Donnerstagmorgen insgesamt 18 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, darunter auch in Gronau und Ahaus. Vorangegangen waren umfangreiche Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Verden (Niedersachsen), die sich gegen Teile einer türkisch-libanesischen Großfamilie aus dem Bereich Achim und Bremen richten. In dieser Region lag der Schwerpunkt der Durchsuchungen, so die Polizei. Wo in Gronau die Durchsuchung stattgefunden hat, war bislang nicht zu erfahren.