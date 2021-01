Nicht das Ende der Politik

„Die Absage von Sitzungen ist kein Ende der Politik“, meint SPD-Fraktionsvorsitzender Norbert Ricking mit Blick auf die Entscheidung des Bürgermeisters, wegen Corona alle Januarsitzungen abzusagen.

„Leider haben sich in den vergangenen Tagen die Diskussionen zwischen den Politikern auf die sozialen Medien und in die Zeitung verlegt. Das hat uns nicht unbedingt weitergebracht“, schreibt Ricking in einer Stellungnahme.

„Wenn wir uns wegen Corona nicht persönlich treffen können, müssen wir andere Wege der Kommunikation finden, die geeignet sind, Sachfragen so gut es geht zu lösen. Glücklicherweise hat der Bürgermeister meine Anregung aufgenommen und für nächste Woche eine digitale Ältestenratssitzung einberufen. Die SPD möchte dort klären, wie man die anstehenden Entscheidungen auch ohne Präsenzsitzungen im Januar ordentlich abarbeiten kann. Das kann gelingen, wenn alle Beteiligten, Verwaltung und Fraktionen, ihren Beitrag dazu leisten. In Einzeltelefonaten mit einzelnen Beteiligten habe ich durchaus den Eindruck, dass der Wille dazu da ist.“

Die SPD freue sich auch, dass es im Blick auf die Impfungen in Velen endlich einige Informationen gebe, etwa auf der Hompage des Kreises Borken. „Wir hatten schon vor Silvester den Bürgermeister darauf angesprochen. Der Kreis schreibt nun von einem Pendelbus und der Bürgermeister hofft auf Nachbarn und Ehrenamtliche, was die Fahrt nach Velen angeht. Ob der zuständige Landkreis oder die Stadt da nicht mehr machen können, auch darüber müssen wir im Ältestenrat nächste Woche sprechen, so Ricking.