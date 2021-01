Die sind auch mit der Aktion vom Sonntagabend verbunden. Die offizielle Lesart: Landwirte erfahren in sozialen Medien scheinbar zufällig, dass die Molkerei Naarmann mit ihren Produkten nicht mehr in den Märkten der Firma K+K vertreten sein soll. Die fehlende Bereitschaft zu Preissenkungen soll den Ausschlag dafür geliefert haben. Mit den Aussagen wurden Triggerpunkte bei den Landwirten getroffen. Diese verabreden sich spontan, gemeinsam mit Treckern nach Gronau zu fahren, um vor den Toren der Firma zu protestieren. Dieser Eigenantrieb entwickelt sich in ganz vielen Orten in der Region. Und ganz ohne zentrale Organisation setzt sich ein Treckerkorso nach dem anderen in Bewegung und sorgt so für eine Sternfahrt in Richtung Gronau . . . Ernsthaft? Angesichts einer Zahl von über 100 Teilnehmern erscheint diese Geschichte nur wenig glaubhaft.

Das Problem der Landwirte lag auf einer anderen Ebene: Hätte es vorher scheibchenweise Informationen darüber gegeben, dass die Gespräche mit der Molkerei ins Stocken geraten seien – die Mobilisierung wäre sicher deutlich geringer ausgefallen.