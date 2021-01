120 Impfdosen, exakt so viele wie bestellt, nahm Gerd Bömsch , Pflegedienstleiter am Ev. Lukas-Krankenhaus, in Empfang. Die Übergabe des empfindlichen Impfstoffs erfolgte unter strengen Sicherheitsauflagen. Bis zum Nachmittag hat das eigens eingerichtete Impf-Team erfolgreich alle 120 Dosen an die priorisierten Mitarbeiter mit erhöhtem Risiko verimpft.

Dem St.-Antonius-Hospital wurden in einer Erstlieferung 100 Impfdosen zur Verfügung gestellt. Damit können vorrangig Menschen geimpft werden, die unmittelbaren Kontakt zu Infizierten oder in Verdacht stehenden Patienten haben – insbesondere auf der Isolierstation und der Intensivstation.

Die Bereitschaft der Mitarbeitenden, sich impfen zu lassen, ist im Antonius-Hospital wie auch in den angeschlossenen Altenhilfe-Einrichtungen – wo die Impfung bereits in vollem Gange ist – sehr hoch. Die Impfungen in den Altenheimen und im Krankenhaus erfolgten bislang reibungslos und ohne Komplikationen, so Ansgar Höing, Sprecher des Antonius-Hospitals. Durchgeführt wird die Impfung nach einem wochenlang vorbereiteten Ablaufplan, durch eigene Mitarbeitende des Krankenhauses und des Medizinischen Versorgungszentrums Vita Gronau.

„Die Stimmung im Lukas-Krankenhaus war von Beginn unseres Impftags an sehr gut und vor allem hoffnungsvoll. Es ist für alle eine Erleichterung, dass es endlich vorangeht und wir einen Lichtblick am Ende des Tunnels sehen“, freute sich Impf-Team-Mitglied Stefan Rittmeyer. Der Ärztliche Direktor am Lukas Gronau hatte zusammen mit seinen Kollegen wie berichtet seit Wochen stetig daran gearbeitet, diesen wichtigen Tag vorzubereiten. „Alle 120 Mitarbeiter haben den Impfstoff gut vertragen. Die Kollegin, die zur vorsorglichen Überwachung nach der Impfung eingeteilt war, musste nur beobachten, nicht medizinisch eingreifen“, zog Pflegedienstleister Bömsch ein positives Fazit.

Die Impfquote lag im Lukas bei über 80 Prozent. Bei einigen der übrigen Mitarbeiter kommt eine Impfung derzeit nicht infrage – etwa wegen anderer gerade verabreichter Impfseren.

Gesundheits- und Krankenpflegerin Stephanie Gründel stellte fest: „Man hat es praktisch kaum gespürt. Ganz ähnlich wie die Grippeschutzimpfung.“ Auch Ergotherapeutin Mareike Frieler, die im Berufsalltag ebenfalls eng mit den geriatrischen, also älteren, Patienten zusammenkommt, zählte zu den ersten, die die Impfstraße am Lukas-Krankenhaus durchlaufen durften, und konnte nach einer vorsorglichen Wartezeit im Überwachungsbereich wieder an die Arbeit gehen.

Beide Häuser hoffen auf eine zweite Impfstoff-Lieferung, um die anderen Mitarbeiter impfen zu können.