Gronau -

Von Martin Borck, Martin Borck

Der amerikanische Künstler Dennis Oppenheim ist heute vor zehn Jahren im Alter von 72 Jahren gestorben. Der international gefeierte Land-Art-Künstler hat den „Star Skid“, den vom Himmel gefallenen Stern aus Bentheimer Sandstein geschaffen, der an der Grenze zwischen Enschede und Gronau am Rand des Amtsvenns an der niederländischen N35 und deutschen B54 liegt. Und dort ein eher unbeachtetes Dasein fristet.