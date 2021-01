Wenn es in Privathaushalten brennt, dann liegt die Ursache oft in der Küche. Wie aus der VFDB- Brandschadenstatistik aus dem vergangenen Jahr hervorgeht, sind 48 Prozent aller Wohnungsbrände in der Küche entstanden. Und in 78 Prozent dieser Fälle liegt der Ursprung im Bereich von Herd beziehungsweise Ofen.

„Diese Probleme haben auch wir in Gronau häufig“, weiß Feuerwehr-Sprecher Martin Bültmann zu berichten. „Und nicht immer verlaufen diese Brände glimpflich.“