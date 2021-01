Der Letzte der Ersten im Ruhestand

Oberstudienrat Gregor Veer verlässt das Driland-Kolleg Gronau nach mehr als 30 Dienstjahren und geht in Pension. Mit seinen Fächern Mathematik und Latein war der junge Studienrat nach seinem Referendariat in Ostfriesland zunächst am Gymnasium Bardel so begehrt wie heute junge Kollegen, die mit dieser Fächerkombination an die Schulen gehen. Doch schon nach vier Jahren entdeckte der heute 63-Jährige seine wahre Berufung: Er war mit nur einer anderen Kollegin und den beiden Schulleitern der erste von vier Lehrern des Driland-Kollegs in Gronau. Von der Erwachsenenbildung hatte er bis dahin nicht viel gehört, aber seine Frau machte ihn auf die Flyer aufmerksam, in denen in der Gronauer Sparkasse 1990 auf die anstehende Schulgründung aufmerksam gemacht wurde. Ein Schritt, den der Eperaner nie bereut hat.

„Die Aufbauarbeit der ersten Jahre war eine sehr spannende Pionierarbeit“, sagt er heute. Nach dem Abendgymnasium kam das Kolleg, die Abendrealschule, der Standort Ahaus, der Vormittagsbereich und schließlich der 2002 neue Bildungsgang Abi-Online, der damals in Gronau am Driland-Kolleg als einer von nur sechs Schulen in ganz NRW getestet wurde.

Langjähriger IT-Administrator

Die Schule expandierte schnell weiter. Gregor Veer war immer vorne mit dabei. „Dass wir hier jungen Menschen, die aus den verschiedensten Gründen im ersten Bildungsweg nicht das erreichen konnten, was sie wollten, die Perspektive bieten können, ihre Ziele im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu erreichen, schafft eine starke berufliche Befriedigung“, sagt der Lehrer und langjährige IT-Administrator, der am 1. Februar die Schule für immer verlassen wird.

Vor den Erwachsenen,

Allergrößter Respekt

die den Mut aufbringen, Altes hinter sich zu lassen und sich noch einmal in die Schule begeben, um Neues aufzubauen, hatte er immer den allergrößten Respekt.

Neben der Schule hat der bekennende Katholik sich auch in seiner Gemeinde engagiert. 2011 wurde er zum Diakon geweiht und übte diese Funktion bis 2019 in Epe aus. Mit seiner Pensionierung zieht es ihn und seine Frau weg aus dem Münsterland und hin in das Mittelgebirge. Auch in seinem neuen Domizil in Morsbach will Veer als Diakon tätig werden. „Am Driland-Kolleg in Gronau sind wir pädagogisch und technisch immer vorweg gegangen. Aber jetzt sind die Enkelkinder dran“, umschreibt der mehrfache Großvater neue Tätigkeitsfelder.

Nach mehr als 30 Dienstjahren bescheinigte der Schulleiter des Kollegs, Oliver Keesen, dem verdienten Kollegen ein besonderes Engagement und wünschte ihm weiterhin für seine Pensionierung ein gutes Gelingen zukünftiger Projekte.