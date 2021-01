Florian Wielens , Mitglied der Ratsfraktion Bündnis 90 /Die Grünen, ist am Freitag aus der Partei ausgetreten. Das hatte er am Mittwoch bei Facebook mitgeteilt und ausführlich begründet, diese Mitteilung aber kurz darauf wieder gelöscht. Auf WN-Nachfrage bestätigte er aber, dass die Information richtig sei. Gelöscht habe er den Beitrag nur, weil der Zeitpunkt für die Bekanntgabe schlecht gewählt gewesen sei. In einer Pressemitteilung will er noch in dieser Woche ausführlich zu seiner Entscheidung Stellung nehmen. Wichtig sei ihm, dass er trotz des Parteiaustritts Mitglied der Ratsfraktion bleiben werde. Seine Entscheidung hänge auch nicht mit dem Ortsverein zusammen, sondern mit Entscheidungen der Grünen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene.