Der Rauchmelder in einer Wohnung am Alten Postweg sowie die Brandmeldeanlage eines Betriebs am Jöbkesweg hatten kurz nach 12 Uhr fast gleichzeitig ausgelöst.

Während sich die Alarmierung am Jöbkesweg als Fehlalarm entpuppte, wurde die Feuerwehrbesatzung am Alten Postweg mit einem Küchenbrand konfrontiert. Offenbar hatten die Bewohner die Wohnung verlassen und einen Topf auf dem noch angeschalteten Herd vergessen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Niemand wurde verletzt. Die Höhe des Sachschadens durch das Feuer ist noch nicht bekannt.