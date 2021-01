„Das Leben ist für die Menschen schwieriger geworden“

„Das Leben ist für die Menschen spürbar schwerer geworden.“ So schätzt Ahmet Sezer , Integrationsbeauftragter der Stadt Gronau, die aktuelle Situation ein. Besonders bei Neuankömmlingen sei es schwer, sie virtuell zu erreichen. Manchmal fehle es einfach an der Ausstattung mit Internetzugang und entsprechenden Endgeräten, manchmal aber auch an der Kompetenz, entsprechende Programme zum Beispiel für Videokonferenzen zu nutzen. Letzteres sei aber auch bei Helfern ein Thema, sodass man jetzt über ein entsprechendes Schulungsangebot nachdenke.

Was den Umgang mit der Pandemie an sich angehe, seien ehrenamtlich engagierte Bürger fleißig unterwegs, um aktuelle Informationen weiterzugeben. Aber selbst wer gut informiert sei, haben manchmal Probleme, die Regeln zu befolgen, ist Ahmet Sezer überzeugt. Er nennt als Beispiel die Vorschrift, dass beim Einkaufen medizinische Masken zu tragen sind. Sich solche Masken zu beschaffen, sei für Geflüchtete – und auch für andere Gronauer mit niedrigem Einkommen – nicht so einfach.

Aber auch die eigentliche Integrationsarbeit leidet unter den Beschränkungen des öffentlichen Lebens. „Zusammenkünfte können nicht stattfinden, Sprachkurse werden nicht angeboten“, nennt Sezer zwei prägnante Beispiele. Auch hier wirken die Einschränkungen sich auf Geflüchtete und Helfer gleichermaßen aus. So kann auch das Gronauer Netzwerk Migration (Gro-Net) nicht wie gewohnt arbeiten. Für Februar hat Ahmed Sezer die Mitglieder deshalb erstmals zu einem virtuellen Treffen eingeladen. Dabei geht es unter anderem um die Vorbereitungen für die Internationalen Wochen gegen Rassismus (15. bis 28. März).

Da habe Gronau im Kreis Borken eine Vorreiterfunktion, merkt Sezer an – nicht ohne Stolz, aber auch mit dem Willen, auf Kreisebene in der Sache weitere Aktionen anzuschieben. Schon im vergangenen Jahr hat der erste coronabedingte Stillstand des öffentlichen Lebens die geplanten Veranstaltungen im Rahmen der Aktionswochen erheblich behindert. Dabei wollten die Initiatoren seinerzeit unter anderem ein starkes Zeichen gegen den noch recht frischen rechtsterroristische Anschlag vom 19. Februar 2020 in Hanau setzen. Und jetzt stehen die Organisatoren wieder vor der Frage, welche ihrer Ideen in der zweiten Märzhälfte überhaupt umzusetzen sind.

Internationale Wochen gegen Rassismus

„Einige Veranstaltungen werden wir auf alle Fälle durchführen“, gibt sich Ahmet Sezer zuversichtlich. Mit dabei sein wird eine Autorinnen-Lesung des Buches „Mama Superstar“ in der Stadtbücherei. Ob dann auch Zuhörer in die Stadtbücherei kommen können oder die Lesung ausschließlich online stattfinden kann, müsse man abwarten. Auch an zwei Fotoausstellungen arbeiten die Mitglieder des Gro-Net bereits.

Nochmal zurück zur Corona-Pandemie und Menschen mit Migrationshintergrund: Dass jüngst in Gronau mehr oder weniger laut darüber diskutiert wurde, dass „die Aramäer“ sich nicht an die Corona-Schutzverordnung halten würden, empfindet Ahmet Sezer als nicht zu rechtfertigende Stigmatisierung. „Wissen Sie, in solchen Situationen werden ja schnell Sündenböcke gesucht“, nennt er ein mögliches Motiv. Er habe aber guten Kontakt zur aramäischen Gemeinde und wisse zum Beispiel, dass die Schutzmaßnahmen in der St.-Jesaja-Kirche vorbildlich umgesetzt werden.