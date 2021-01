Man erinnere sich an Szenarien in der Zeit vor Corona: Am Empfang der Praxis ist die Hölle los. Das Telefon steht nicht still, und auch vor dem Tresen staut es sich. Insbesondere in der kalten Jahreszeit sind viele kleine Patienten krank. Geschrei hier, Genörgel dort. Alle müssen sich im Wartezimmer gedulden. Das zehrt nicht nur an den Nerven der Eltern.