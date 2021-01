Gronau -

Von Guido Kratzke

Seit sieben Jahren wohnt Johannes Vedder der Liebe wegen in Gronau. Neben seiner Frau gehört eine weitere große Liebe aber auch dem Verreisen mit dem Wohnmobil – und in dieser Disziplin sieht er in der Dinkelstadt einen Nachholbedarf, der einfach befriedigt werden könnte.