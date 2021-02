In Folge sieben geht er dieser Frage auf den Grund und findet die Antwort im Rock’n’Popmuseum in Gronau. Zusammen mit Kurator Dr. Thomas Mania spricht Podcast-Macherin Anna-Ida Almus über die „ Eddie van Halen “-Sonderausstellung des Hauses. Diese können sich Interessierte im Moment nämlich von Zuhause anschauen und somit ein wenig Museum in die eigenen vier Wände holen.

Neben Informationen über die Entstehung dieser virtuellen Show erwarten die Hörerinnen und Hörer spannende Fakten rund um die Idee hinter dem interaktiven Musikmuseum in Gronau und die Arbeit des Kurators Dr. Thomas Mania. Er erklärt unter anderem, wie genau seine Arbeit im Moment machbar und warum eine virtuelle Ausstellung für ihn kein Ersatz ist. Weshalb dabei auch öfter der Name Udo Lindenberg fällt, wird noch nicht verraten.

In Folge sieben berichtet der Flamingo nach dem Weihnachtsspecial im Dezember wieder in gewohnter Weise über einen besonderen Kulturort im Münsterland. Den Umständen angepasst kann Podcast-Macherin Anna-Ida Almus dabei natürlich nicht persönlich die Einrichtungen besuchen. „Deshalb war es mir in dieser Folge besonders wichtig, dass nicht nur ich den Ort virtuell besuchen kann, sondern auch die Hörenden“, sagt Almus. „Die Sonderausstellung ist außerdem ein gelungenes Beispiel dafür, was Kulturorte in dieser Zeit schaffen können. Längerfristig kann das aber natürlich kein Ersatz für reale Ausstellungen und Besuche sein.“

Der Podcast ist ein Projekt des Kulturbüros des Münsterland e.V. Zu hören gibt es ihn auf www.muensterland.com/weisserflamingo sowie auf den Audio-Plattformen Soundcloud, Spotify und iTunes.