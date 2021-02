Gronau -

Von Martin Borck

Das Rathaus leert sich zusehends. Immer mehr Fachdienste ziehen in Außenstellen um. Ab kommender Woche sind nur noch Teile des Jobcenters und das Standesamt an der Konrad-Adenauer-Straße zu finden. Wann die Bediensteten in das denkmalgeschützte Deilmann-Gebäude zurückkehren können, steht derweil noch nicht fest. Bevor das Haus saniert und modernisiert werden kann, stehen Untersuchungen und Gespräche mit dem Landschaftsverband an.