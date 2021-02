Epe -

Von Martin Borck, Martin Borck

Es ist ein Dilemma: Die Einwohnerzahl Gronaus steigt. Entsprechend suchen immer mehr Menschen eine Wohnung oder ein Wohnhaus. Junge Familien, Studenten, aber auch Ältere, die seniorengerecht ausgebaute Wohnungen beziehen wollen. Grund und Boden jedoch sind endlich. Die knappe Ressource muss effizient genutzt werden. Will sagen: Mehrstöckige Mehrfamilienhäuser sind sinnvoll, da sie pro Grundfläche mehr Menschen ein Dach über dem Kopf bieten. Konflikte ergeben sich immer wieder dort, wo Mehrfamilienhäuser in Gebieten geplant werden, in denen Einfamilienhäuser vorherrschen. Unmut regt sich derzeit am Nienborger Damm in Epe.