Epe -

Von Guido Kratzke

Zum ersten Mal hat in Gronau eine digitale Besprechung eines ganzen Ausschusses stattgefunden. Entscheidungen durften in dieser digitalen Sitzung zwar nicht gefällt werden. Weichen wurden aber durchaus gestellt: Zum Beispiel für beziehungsweise gegen den Bau eines Beherbergungsbetriebs, der am Hauskamp in Epe geplant ist.