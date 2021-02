Epe -

Von Guido Kratzke

In Gronau fehlt es an Wohnungen. Das ist wohl unstrittig. Doch wie man das Problem lösen könnte, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. In einer digitalen Besprechung des Bauausschusses wurde das am Beispiel Nienborger Damm/Nienborger Straße deutlich.