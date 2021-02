Digitalisierung bietet und benötigt Beteiligungsmöglichkeiten Politik braucht Öffentlichkeit

Am Mittwoch tagte in Gronau erstmals ein Ausschuss online – aber nur als Austausch- und Informationsgremium. Die Technik bietet zwar die Möglichkeiten, die Öffentlichkeit zu beteiligen, die Politik sieht aber offensichtlich nicht die Notwendigkeit. Dabei ist in einer Demokratie Politik ohne deren Beteiligung kaum vorstellbar.