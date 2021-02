Das Räumen des Schnees von den Hauptverkehrsstraßen hatte – wie bereits am Sonntag – auch am Montag bei den „Zentralen Bau- und Umweltdiensten“ (ZBU) Priorität. Doch mit dem Wegschieben des Schnees entstehen neue Probleme: Aufgrund der Menge kann der von den Straßen weggeschobene Schnee dort vielfach nicht liegenbleiben, weil die Menge zu groß wird. Am Dienstag soll gezielt mit dem Abtransport begonnen werden.

Lobende Anerkennung

Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick äußerte am Montag großes Lob für die Arbeit des städtischen Team. „Es ist hier gut geräumt worden“, beschrieb er mit einem Kompliment nach eineinhalb Stunden Fahrzeit als Berufspendler die erbrachte Leistung vor Ort.

Die Arbeiten konzentrierten sich in der Dinkelstadt auf die Straßen der Kategorie 1, wie Stadtsprecherin Gabi Könemann im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. Neben den Hauptverkehrsstraßen gebe es auch eine Priorisierung beispielsweise im Umfeld der Schulen, wo neben der Notbetreuung aktuell auch die Anmeldungen für das neue Schuljahr laufen.

Wer muss wo was räumen?

In den sozialen Netzwerken waren am Sonntag und Montag mehrfach Fragen rund ums Räumen aufgeworfen worden. In welchen Straßen wird von der Stadt gereinigt? Wo müssen sich die Anwohner auch um die Gehwege kümmern? Ganz exakte Antworten darauf liefert die Homepage der Stadt Gronau. Unter der Rubrik „Rathaus – über Gronau – Ortsrecht“ steht im Punkt 7 Öffentliche Einrichtungen die „Satzung über die Straßenreinigung und über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Gronau“. Darin sind die Regelungen für alle Straßen im Stadtgebiet aufgeführt.

Zusätzliche Mulden und Radlader

Um die Schneeberge an den Straßenrändern beseitigen zu können, werden im Laufe des Dienstags Mulden eingesetzt. Ein zusätzlicher Radlader wurde angemietet, mit dem die Schneemassen verladen werden können.

Die Mulden sollen auf einer Freifläche entleert werden und so im öffentlichen Raum für Entlastung sorgen.

Am Montag hatten die Kräfte der ZBU von Landwirten und anderen Eigentümern schwerer, zur Räumung geeigneter Geräte, Unterstützung erhalten. Gemeinsam mussten sie gegen den weiteren Schneefall und immer wieder auftretenden Verwehungen ankämpfen.