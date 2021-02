Die Temperaturen im Westmünsterland bewegen sich auch in den kommenden Tagen noch eindeutig bis in den zweistelligen Minusbereich. Die Stadtwerke Gronau möchten in diesem Zusammenhang die Kunden wieder auf den Schutz der Wasserzähler hinweisen.

Besonders betroffen sind Wasserzähler in Zählerschächten, ungeheizten Kellerräumen, Garagen oder Hausanschlusskästen, da sie dort den kühlen Außentemperaturen ungeschützt ausgesetzt sind. Gefahr besteht auch bei längerer Abwesenheit. Dann steht das Wasser längere Zeit in den Wasserzählern und kann bei extremer Wetterlage schnell gefrieren. Gefriert das Wasser, dehnt es sich aus und bringt das 15 Millimeter dicke Zählerglas zum platzen.

Immer wieder haben die Stadtwerke Gronau Wasserzähler aufgrund von Frostschäden auszuwechseln. Da die Kunden für den Schutz der Zähler zuständig sind, entstehen ihnen dann auch die Kosten für den Zählerwechsel in Höhe von etwa hundert Euro.

Geld, das man sich einfach sparen kann: Für eine sichere Überwinterung des Zählers reichen einfache Mittel wie Glaswolle, Styropor, Schaumstoff oder auch andere Isolationsmaterialien, mit denen man den Zähler schützen kann. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auch auf Frostwächter setzen. Das sind thermostatgesteuerte Heizgeräte, die bei niedrigen Temperaturen das Einfrieren von Leitungen und Zählern vermeiden.