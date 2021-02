Gronau -

Von Frank Zimmermann

Die pandemiebedingten Schulschließungen haben eine zweifache Mutter in Gronau gegen ihren Willen zur Lehrerin ihrer Kinder gemacht. „Ich kriege Panik. Wie sollen wir das schaffen? Wie soll ich meinem Kind das Distributivgesetz in Mathe erklären, wenn ich da noch nie etwas von gehört habe?“, lautet ein Eintrag in ihr Corona-Tagebuch, in das sie den WN einen Einblick gewährt hat.