Segler und DLRG bergen Boot

Das nennt man wohl Glück im Unglück. Das Unglück: Wind, der eine Abdeckplane losreißt, starker Regen, ein Segelboot läuft voll Wasser und sinkt. Das Glück: Noch vor dem heftigen Wintereinbruch gelingt es den Seglern, das Boot wieder aus dem Drilandsee zu bergen. Allerdings brauchten die Wassersportler von SV Vorwärts Gronau 09 dafür zwei Anläufe – und die Unterstützung von Freunden.

Tricks ausprobiert

Warum das Boot gesunken war, konnte Segelschein-Ausbilder Jürgen Loos aus dem Effeff erklären: „Die Gewichtskraft wird größer als die Auftriebskraft, und somit sinkt das Boot.“ Er zitierte damit den aktuellen Lehrstoff der online laufenden Segelschein-Ausbildung der Abteilung. Denn dieses Phänomen ist zufällig auch gerade Unterrichtsstoff beim laufenden Kurs „Sportsegelschein“. Auf diese Art des Beweises der Theorie hätten die Segler vom Drilandsee jedoch gerne verzichtet, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Unter Segelkameraden helfe man sich natürlich gegenseitig. Die Abteilung bildete eine Projektgruppe. Mit vereinten Kräften versuchten die Mitglieder, das gesunkene Boot im Hafen zu bergen. Das vereinseigene Motorboot kam zum Einsatz, und zahlreiche Kniffe und Tricks wurden ausprobiert. Das Aufblasen von Auftriebskörpern, das Anheben mit dem Anker vom Motorboot aus – nichts konnte den Havaristen bewegen. Durch das Abmontieren von Mast und Steuer kam das Boot schließlich nach oben, jedoch nicht hoch genug zum Abpumpen des Wassers. So blieben stundenlange Bemühungen leider vergebens. Trotzdem: Segler haben gelernt, das Positive zu sehen. „Alles in allem wieder eine schöne Aktion. Viel probiert und gelernt“, resümiert Bootswart Michael Böhnke von der Wassersportabteilung. Doch so konnte die Geschichte natürlich nicht enden.

Gute Beziehungen

„Zum Glück haben die Gronauer Wassersportler gute Beziehungen zu den Rettungskameraden der DLRG Ahaus, denen man auch schon aus der Patsche helfen konnte. Die Freunde von der DLRG verfügen über reichlich Erfahrung bei der Wasserbergung – und was wohl genau so wichtig ist, über entsprechende Ausrüstung“, heißt es im Bericht des Vereins weiter.

Das Ahauser Team setzte kurzerhand eine Bergungsübung an, bei der auch Taucher zum Einsatz kamen. So gelang es am vergangenen Wochenende, mit gemeinsamen Kräften innerhalb von drei Stunden das Boot schließlich an Land zu bringen. „Die Wassersportler von Vorwärts Gronau danken der DLRG und ihrem Bergungsteam für die freundliche, kameradschaftliche Hilfe.“