Mitarbeitende am Evangelischen Lukas-Krankenhaus bangten am Dienstag um die zweite Impfung. Aber es gab ein Happy End: Alle haben nun vollen Impfschutz.

Als vor drei Wochen der Impfstoff für die ersten Mitarbeitenden der Kategorie 1 das Lukas-Krankenhaus erreichte, wäre das an Spannung und Aufregung kaum zu überbieten, so glaubten das Impfteam und sämtliche Impflinge zu diesem Zeitpunkt. Dann kam der Schnee – und mit den ungewöhnlichen weißen Mengen die Unsicherheit, ob die so wichtige zweite Dosis es auch wirklich an Ort und Stelle schaffen würde. Würde der Impfstoff-Lieferant bis zum Krankenhaus vordringen können? Würden es alle Mitarbeitende, die für den vollen Impfschutz auch die zweite Spritze benötigten, zum Lukas-Krankenhaus schaffen?

Kommt der Impfstoff?

Fragen über Fragen, die es am Dienstag dann doch wieder sehr spannend für alle Beteiligten machten. Letztlich ging alles gut, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Krankenhaus: Die Impfstoff-Lieferung erreichte das Krankenhaus unbeschadet, und das Impfteam konnte loslegen. Der Wunsch, trotz der Wetter-Herausforderung auch die zweite Impfung zu erhalten, machte einige Kolleginnen und Kollegen sehr kreativ: Die einen ließen sich kurzerhand mit dem Trecker zur Arbeit bringen, die anderen nahmen eine lange Strecke zu Fuß in Kauf, da per Auto kein Durchkommen war.

Hochmotiviertes Team

Alle Mitarbeiter, die bei der Impfaktion am 19. Januar die allerersten Impflinge im Lukas-Krankenhaus waren, genießen nun den vollen Impfschutz, womit sich die Gefahr, schwer an Covid-19 zu erkranken, erheblich minimiert. Weitere Mitarbeiter der Kategorie 1, die in der vergangenen Woche ihre erste Impfdosis erhalten haben, kommen bald zur Gruppe der Geschützten dazu. Zudem hofft das gesamte Lukas-Team, dass auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die zur Impf-Kategorie 2 zählen, bald geimpft werden können. Das Impfteam stehe hochmotiviert bereit.