Auf den Gleisen im Münsterland kommen die Nahverkehrszüge langsam wieder in Fahrt. „Gerade heute hat sich eine ganze Menge getan“, sagte ein Bahnsprecher am Mittwochnachmittag. Ein Schneepflug hat am Mittwoch die Gleise von Münster über Gronau nach Coesfeld freigeräumt.

Ein Sprecher kündigte an, dass ab diesem Donnerstag die Linien von Dortmund über Lünen, Coesfeld und Enschede (RB 51) genauso wieder den Betrieb aufnehmen sollen wie von Münster nach Coesfeld (RB 63I und von Münster über Gronau nach Enschede (RB 64). Weichen hätten von Eis befreit und immer wieder freigefegt werden müssen. Eine Putzlok habe Oberleitungen vom Eis befreit.