„Das eine ist, dass wir keine Einnahmen generieren können“, sagt Cevdet Tuluk, Inhaber des Restaurants Concordia. Und er fügt nachdenklich und durchs Telefon hörbar traurig hinzu: „Das andere ist, dass wir unsere Stammgäste vermissen.“ Viele kämen mehrmals in der Woche. „Für sie sind wir wie eine Familie, wir gehören zum Leben dazu.“ In der Türkei wurde Tuluk geboren, in Holland ist er aufgewachsen, Gronau ist sein Zuhause. „Was uns Sorgen macht, ist, dass wir nicht wissen, was wir im Januar und Februar an Ausgleichszahlungen bekommen, dafür, dass wir geschlossen bleiben müssen.“ Wie eine Familie Die staatlichen Unterstützungskriterien sind kompliziert. Die Unsicherheit ist groß. Was steht mir zu, was nicht? Ohne Steuerberater geht gar nichts, sagen viele Gastwirte. Am Mittwochabend hat die Kanzlerin nach der Runde mit den Ministerpräsidenten in der Pressekonferenz in Berlin verkündet, dass die Beantragung der Überbrückungshilfen III seit dem Nachmittag online freigeschaltet sei. Dezemberhilfe: Nur ein Abschlag Die Novemberhilfen, 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahres, hat Cevdet Tuluk inzwischen vollständig bekommen. Die Dezemberhilfen nicht, hier habe es bisher nur einen Abschlag gegeben. „Es ist wie auf Eiern laufen“, beschreibt er seine Situation und die seiner Frau.