Sina Alya Wunderlich , Dozentin für Arbeitsrecht, gibt am 23. Februar (Dienstag) ab 19 Uhr in einer Online-Veranstaltung unter dem Titel „Bekomme ich das, was ich verdiene?“ Tipps, wie Frauen ihr Gehalt besser aushandeln können.

Im Durchschnitt verdienen Frauen in Deutschland etwa 20 Prozent weniger als Männer, heißt es im Pressetext. Bezogen auf den gesamten Lebensverdienst führen die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern dazu, dass Frauen niedrigere Renten erhalten und stärker von Armut bedroht sind. Die Zuhörerinnen erhalten einen Überblick, wie sich das Entgelt aufbaut und worauf in Bewerbungen geachtet werden sollte. Außerdem bekommen sie in diesem kostenlosen Onlineseminar Ratschläge für Bewerbungsgespräche, um ihr Zielgehalt bestmöglich zu verhandeln.

Eine Anmeldung unter Angabe der eigenen E-Mail-Adresse ist erforderlich. Anmeldungen sind unter gleichstellung@gronau.de oder bei allen Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen im Kreis Borken möglich. Wer sich angemeldet hat, erhält die Zugangsdaten per E-Mail.

Für Rückfragen stehen ebenfalls die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Borken zur Verfügung. Die jeweiligen Kontaktdaten sind im Informationsheft „Frau und Beruf 2021“ (Seite 26-27) aufgelistet. Die Broschüre kann unter www.gronau.de eingesehen und auch heruntergeladen werden, heißt es in der Ankündigung.