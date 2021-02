Gronau erklärt sich nicht zum sicheren Hafen für Flüchtlinge und tritt nicht dem Bündnis „Seebrücke“ bei. Statt dessen kam es zu einem Minimalkonsens und einer emotional aufgeladenen Diskussion in der Ratssitzung am Mittwochabend in der Bürgerhalle und einem denkbar knappen Abstimmungsergebnis. Änderungen eingeflossen Das Thema hatte die Kommunalpolitiker bereits Ende vergangenen Jahres beschäftigt (die WN berichteten). Britta Siepmann erhielt als Sprecherin der Initiative erneut die Gelegenheit, das Anliegen – dieses Mal vor der großen politischen Runde – vorzutragen und auch Stellung zu den Änderungsvorschlägen der Verwaltung an ihrem mittlerweile überarbeiteten Antrag zu beziehen.