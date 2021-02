Die erste Beigeordnete der Stadt Gronau, Sandra Cichon , wird Interims-Geschäftsführerin der städtischen Tochtergesellschaft „Chance“. Sie wurde am Donnerstagabend von den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung gewählt.

„Wir standen als Eigentümerin der Chance in der Pflicht, uns initiativ in den weiteren Entwicklungsprozess im Unternehmen einzubringen“, erklärte Bürgermeister Rainer Doetkotte gegenüber unserer Zeitung.

Die städtische Dezernentin wird die Aufgabe bei der „Chance“ zusätzlich zu ihrem eigentlichen Amt übernehmen, in das sie erstmals vor zehn Jahren gewählt worden war. Zuvor hatte die heute 46-jährige Volljuristin knapp fünf Jahre lang das Ordnungs- und Rechtsamt der Stadt geleitet.

Betriebsvereinbarung unterzeichnen

„Ich werde heute zunächst ein Gespräch mit den beiden Prokuristen führen“, verwies sie im Gespräch mit unserer Zeitung auf ihre ersten Tätigkeiten in der zusätzlichen Funktion. Zudem müsse sie als Geschäftsführerin – diese Aufgabe sei an dieses Amt gekoppelt – die Betriebsvereinbarung zur Fortführung der Heimarbeit und Kurzarbeit unterzeichnen. In der Zwischenzeit war die „Chance“ nur begrenzt handlungs- und rechtsfähig.

Das kommende halbe Jahr solle nach Aussagen Cichons dafür genutzt werden, für die „Chance“ wegweisende Entscheidungen zu treffen. Damit wäre dann auch eine Plansicherheit für die Beschäftigten und die Stadt als Gesellschafter verbunden. Danach wäre es dann der richtige Zeitpunkt, eine neue Geschäftsführung – nach dem sich daraus ergebenden Anforderungsprofil der Gesellschaft – zu suchen.