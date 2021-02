Sie sind die Nackenschläge aus der Politik wahrscheinlich schon gewohnt: Zum zweiten Mal erlebten die Aktiven des Vereins Grenzenlos am Mittwochabend im Rat das, was im Sport wohl als Klatsche bezeichnet würde. Eine deftige Niederlage, nach der man sich erst einmal berappeln muss. Berappeln und weitermachen Wie dieses Berappeln aussehen könnte, darüber werden sich die Vorstandsmitglieder am Montag austauschen. Da gilt es zu analysieren und nach einem Plan C Ausschau zu halten, nachdem die Politik das Café-Konzept des Vereins schon nicht in das Rennen um eine Förderung aus dem Landesprogramm „Dritte Orte“ schicken wollte und nun auch einen Strich durch die neue Rechnung gemacht hat, von den Fördermitteln zur Aktivierung der Innenstädte zu profitieren. Meiner Meinung nach sind sie allerdings davon überhaupt nicht weit entfernt.