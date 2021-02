Tafel erhält Unterstützung

Zunächst Corona und jetzt der Wintereinbruch – erneut sahen sich die Mitarbeiter und Kunden der Tafel Gronau einer besonderen Herausforderung gegenüber. Der Vorsitzende Georg Gartmann freute sich daher nicht nur über eine Spende von FFP2-Masken, sondern auch über die Unterstützung beim Räumen des Tafelgeländes.

Nachdem die Tafel im März des vergangenen Jahres nach Ausbruch der Pandemie für einige Wochen sogar ganz geschlossen werden musste, ist mittlerweile eine neue Normalität eingekehrt. Immer dienstags und freitags werden Waren jeweils an eine von insgesamt vier Gruppen ausgegeben, sodass jeder Tafelkunde im zweiwöchigen Rhythmus Lebensmittel erhält.

Konkrete Termine, an denen Waren in Empfang genommen werden können, sorgen dafür, dass die Hygieneregeln eingehalten werden. „So befindet sich immer nur eine sehr begrenzte Zahl Menschen in den Räumen und auch draußen muss niemand übermäßig lange warten“, erläutert Georg Gartmann. „Außerdem beliefern wir jeden Freitag etwa 15 vor allem ältere Menschen mit Waren“, ergänzt er.

Zu Beginn der Woche ging dann auch bei der Tafel Gronau nichts mehr. Angesichts der Schneemassen konnten die Fahrer nicht ausrücken, um die Waren abzuholen, die die Händler der Tafel regelmäßig zur Verfügung stellen, zumal auch die Anfahrt an die Rampen oft nicht möglich war. So blieb den Verantwortlichen nichts anderes übrig, als den Ausgabetermin am Dienstag abzusagen. Auf Nachfrage verschiedener Kunden fand schließlich aber doch eine „Notausgabe“ statt. Zwar gab es keine frischen Artikel, aber immerhin konnte ihnen mit länger haltbaren Waren aus dem Lager geholfen werden. 25 Kunden – somit etwa die Hälfte der sonst üblichen Zahl – nahmen dieses Angebot wahr. „Das zeigt, wie wichtig die Tafel für viele ist“, unterstreicht Georg Gartmann.

Erfreut war der Vorsitzende daher, dass die Ausgabe am gestrigen Freitag wieder wie gewohnt geöffnet war, nachdem ein Gronauer Landwirt mit seinem Trecker geholfen hatte, das Gelände an der Zollstraße vom Schnee zu befreien, und auch wieder ein größeres Angebot an Waren zur Verfügung stand.

Ebenso freute sich Georg Gartmann über die Spende von 1000 FFP2-Masken durch die Firma Druckpunkt aus Epe. „Die zuletzt oft nicht unbedingt preiswerten Masken sind für viele unserer Kunden ein wichtiger Kostenfaktor“, betonte Georg Gartmann, als Pascal Voerhuis ihm die Masken überreichte. „Mit der Spende an die Tafel wollen wir vor allem natürlich die Menschen, die die Tafel besuchen, unterstützen, wir möchten aber auch ein positives Zeichen setzen“, betont Pascal Voerhuis. „In letzter Zeit scheint die Stimmung der Menschen immer schlechter zu werden. Es wird sehr viel kritisiert“, erläutert er. „Am Ende müssen wir aber alle gemeinsam die Pandemie meistern.“