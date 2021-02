Eigentlich erstaunlich, dass Klaus Bieber nicht schon früher den Grünen beigetreten ist. „Ich hatte als Jugendlicher schon Kontakt“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Rüdiger Bartels kenne ich von Kindheit an.“ Er habe den Weg, den dessen Familie eingeschlagen habe, immer gut gefunden. „Da konnte ich sehen, wie Grün gelebt wird.“ Dass der 53-Jährige im September 2019 schließlich der Partei Bündnis 90/Die Grünen beigetreten ist, erkläre sich daraus, dass er das politische Geschehen in Gronau schon länger beobachte und oft an Sitzungen des Rates und der Ausschüsse teilgenommen habe, „wo mir Entscheidungen oft nicht richtig getroffen erschienen.“ Ratsentscheidungen werfen Fragen auf So sei etwa beim Thema Kindergarten im Ausschuss für die Awo votiert worden. Der Rat entschied dann anders, nämlich für die Chance als Träger.