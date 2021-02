Der lang prophezeite harte Winter kam zwar spät, dafür aber umso frostiger. Und mit viel Schnee. Am Wochenende strömten noch einmal Tausende im ganzen Münsterland ins Freie, ehe es in den nächsten Tagen mit der weißen Pracht vorbei ist. Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel genossen auch viele Gronauer das Freizeitparadies am Drilandsee, das sich in eine traumhaft schöne Winterlandschaft verwandelt hatte – einige setzten sich aber auch unnötigen Gefahren aus. Bombastisches Bild Die riesige Eisfläche auf dem Drilandsee bot Spaziergängern ein bombastisches Bild und die Schneebar am Hotel Restaurants Seeblick lud mit frischen Bratwürstchen vom Feuerring, Kartoffelsuppe und Früchtepunsch zu einem kurzen Zwischenstopp ein. „Eine tolle Idee. Wir unterstützen gerne die heimischen Gastronomiebetriebe“, lobten Claudia und Jörg Weckenbrock, die hierfür eigens aus Epe gekommen waren und die Auszeit aus dem Lockdown in vollen Zügen genossen.