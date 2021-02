Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht einmal die Orgelempore der Evangelischen Stadtkirche in Gronau zur Bühne für Lieder zum Valentinstag machen? Diese bezaubernde Idee setzen die Sängerin Daniela Bosenius und Organist und Kantor Dr. Tamás Szöcs am Sonntag um. Nun ist die vorherrschende Corona-Pandemie für landläufige Liebesgefühle infektorisch-trennendes Gift – und so zelebrierte man diese pfiffige Idee halt in einem Online-Konzert bei „Youtube“. Dabei standen weniger die umsatzorientierten Verkaufsgedanken dieses mitunter merkwürdigen Feiertages im Vordergrund; vielmehr war es der vielfältige und schillernde Versuch, musikalisch dem Geheimnis der Liebe ein Stück näherzukommen.