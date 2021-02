Marie am Gildehauser Damm hatte großen Spaß: Sie baute am Wochenende eine Höhle in den Schneeberg auf dem Grundstück ihrer Eltern. Was unter Aufsicht gefahrlos vonstatten gehen konnte, kann an anderer Stelle lebensgefährlich sein: Die Stadtverwaltung warnt davor, in unbeaufsichtigten Schneebergen Iglus oder Höhlen zu bauen.

Seit Tagen ist die Belegschaft der Zentralen Bau- und Umweltdienste dabei, den massenhaft gefallenen Schnee von den Straßen zu räumen. Da vor Ort oft kein Platz für den Schnee ist, wird er an neuralgischen Punkten abtransportiert und zu drei Ablagestellen gebracht: zum Freibad Epe , zum alten Kirmesplatz an der Laubstiege und zum Stadion-Parkplatz am Specht­holtshook. Dort türmen sich mittlerweile hohe Schneeberge, die Kinder und Jugendliche anlocken.

Die Stadtverwaltung weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass der Höhlenbau sehr gefährlich ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZBU können nicht erkennen, ob sich jemand unter dem Schnee befindet, wenn sie neuen von oben aufschütten. Eltern sollten unbedingt ihre Kinder auf die Gefahren hinweisen, zumal die Schneeberge nicht abgesperrt werden können.