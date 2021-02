Gronau -

Von Christiane Nitsche-Costa

So können kommunalpolitische Karrieren aussehen: Seit vier Jahren ist er SPD-Mitglied, nach zwei Jahren wurde er stellvertretender Vorsitzender, jetzt führt er sogar den Ortsverband an. Dabei war bei Wolfgang Rövekamp viele Jahr nicht klar, ob in seinem Herzen die rote oder grüne Kammer besonders ausgeprägt ist.