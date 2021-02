Die Tage des Pavillons an der Laurenzstraße in Epe sind gezählt. Das Gebäude soll abgerissen werden. Etliche Jahre war dort der Ortsverband Epe des DRK untergebracht. Bis sich herausstellte, dass das Gebäude mit Schadstoffen belastet ist.

Auf dem Gelände soll der Ersatzneubau der Ev. Kindertagesstätte Astrid Lindgren entstehen. Baubeginn wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 sein, so die Stadt auf Anfrage. Vier Gruppen werden in dem neuen Gebäude untergebracht. Das alte Kita-Gebäude, in dem früher die Comeniusschule untergebracht war, soll nach Fertigstellung des Neubaus ebenfalls abgerissen werden.

Als vorbereitende Maßnahme für den Abriss wurden jetzt Baumfällarbeiten durchgeführt, die nur bis Ende Februar erlaubt sind.