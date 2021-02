Mit Hoffen und Bangen zugleich verfolgte Anita Reimer die Debatte beim Bund-Länder-Gipfel. „Die Infektionszahlen sinken, dennoch sollte der Lockdown in Deutschland zunächst bis zum 7. März aufrecht erhalten bleiben. Eine Beschlussvorlage von Bund und Ländern sah jedoch eine Öffnung der Friseurbetriebe ab dem 1. März vor“, freute sich die Inhaberin des Friseur-Salons „Einfach nur Friseur“ über diese gute Nachricht.

„Seit Mitte Dezember muss ich mangels Überbrückungshilfe und fehlender Einnahmen laufende Kosten wie Mieten, Versicherungen und Löhne vorfinanzieren. Ich liebe meinen Beruf und möchte ihn auch in Zukunft gerne ausüben, denn die perfekte Frisur meiner Kunden – vom einfachen bis zum aufwendigen Haarschnitt über Dauerwelle bis Farbe – liegt mir am Herzen“, betont Anita Reimer. In zwei Wochen könnte endlich wieder Leben einkehren in den antik eingerichteten Salon in der Rübezahlsiedlung in Epe .

Vorausschauend hat die Eperanerin die Zeit während des Lockdowns genutzt und sich ein zweites Standbein aufgebaut. Wie? „Ich habe die Angebotspalette meines Salons um den Verkauf hochwertiger Parfüme erweitert. Über einen Bekannten hatte sich der Kontakt zur Parfüm-Manufaktur ‚XAXX‘ ergeben, für die ich nun als Vertragspartner tätig bin.“ Das Unternehmen ist Hersteller veganer Parfüms mit einem Ölanteil über 20 Prozent. „Die handgefertigten Parfüms haben alle die Qualitätsstufe Eau de Parfum Intense.“