„ Wir arbeiten an einem geordneten Ausbau, nicht nach dem Hauruck-Verfahren. “ Dr. Wilhelm Drepper Alles andere als mit einem Fragezeichen versehen sind allerdings die Aktivitäten der Stadtwerke in diesem Infrastrukturbereich. „Aufsichtsgremien, Stadt und Politik ziehen an einem Strang“, erklärte Geschäftsführer Dr. Wilhelm Drepper in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Er verwies erneut darauf, dass in den vergangenen 20 Jahren jede Menge Vorarbeiten erledigt worden seien.