Gronau -

Die kfd St. Antonius und die kfd St. Josef haben am Wochenende auf die Aktion „Maria 2.0“ und ihre Reformbewegung aufmerksam gemacht. An den Kirchentüren der beiden katholischen Kirchen der Pfarrgemeinde St. Antonius an der Neustraße und an der Kaiserstiege haben sie Plakate mit sieben Thesen aufgehangen.