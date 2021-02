An allen Schulen, von denen wir eine Rückmeldung bekommen haben, werden die Klassen in zwei Lerngruppen unterteilt, damit die Abstände eingehalten werden können. An der Bernhard-Overberg-, der Buterland-, der Georg-, der Hermann-Löns-, der Linden- und der Martin-Luther-Schule werden die Kinder an zwei oder drei Tagen pro Woche beschult und lernen an den anderen Tagen zu Hause. An der Georgschule wird die erste Stunde nun immer eine Sozialstunde sein, in der der Stoff aus dem Distanzunterricht nach- bzw. vorbereitet wird. So werden schulisches und heimisches Lernen miteinander verknüpft und die Eltern als „Lehrkräfte“ entlastet.

Mittwoch ist Fördertag

An der Martin-Luther-Schule haben die Kinder nur an zwei Tagen Präsenzunterricht – montags und donnerstags oder dienstags und freitags. Der Mittwoch ist als Fördertag reserviert. Und in den Genuss einer Förderung kommen viele Kinder an der Luther-Schule, versichert Schulleiterin Elisabeth Aktan . „Wir haben auf jedes Kind individuell geschaut und auch mit vielen Eltern gesprochen“, sagt sie. Danach wurde für jedes Kind ein individueller Stundenplan erstellt. „Man muss immer flexibel bleiben“, sagt Aktan.

Die Viktoriaschule hat sich für ein Schichtmodell entschieden. Hier kommen alle Kinder jeden Tag in die Schule – aber zu unterschiedlichen Zeiten. „Viele Eltern sind froh, wenn ihr Kind eine tägliche Beschulung erhält“, begründet Schulleiterin Maike Albers diese Entscheidung. Den Anteil des Distanzlernens würden die Kinder dann wie „verlängerte Hausaufgaben“ erleben.

Masken oft auch im Unterricht

In allen Grundschulen, die sich bei uns gemeldet haben, müssen die Kinder Masken tragen – oftmals auch im Unterricht, wie zum Beispiel an der Bernhard-Overberg-Schule, weil das von der Schulaufsicht dringend empfohlen werde, schreibt Schulleiterin Maria Schmeing. Auch in der Hermann-Löns-Schule werden die Masken nur beim Frühstück abgenommen. In der Lindenschule dürfen die Kinder die Masken im Unterricht abnehmen, wenn sie auf ihrem Platz sitzen. „Viele behalten sie aber freiwillig an“, weiß Schulleiterin Melanie Mönninghoff aus den Erfahrungen der vergangenen Monate. Dann müssten manchmal die Lehrerinnen und Lehrer auf „Maskenpausen“ achten.

Kernfächer im Vordergrund

Inhaltlich sollen laut Ministerium beim Präsenzunterricht die Kernfächer im Vordergrund stehen – Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachkunde. „Dazu stellen die Kinder erfahrungsgemäß auch die meisten Fragen“, begründet Melanie Mönninghoff, warum sie diese Einteilung sinnvoll findet. Mit Blick auf Fächer wie Kunst, Musik, Sport oder Religion, die dann verstärkt von den Eltern vermittelt werden sollen, betont sie aber auch: „Wir achten darauf, dass das inhaltlich von den Eltern auch zu leisten ist.“

An der Georgschule werden während des Präsenzunterrichts auch Stunden für das soziale Lernen reserviert – sogenannte Teamgeister-/Bewegungsstunden.