„Crunchtime in der Gronauer City“ – mit diesem Titel war der Antrag der Fraktion Pro Bürgerschaft überschrieben, mit der sich am Dienstagabend die Mitglieder des Ausschusses für Sport, Gesundheitsprävention und Ehrenamt beschäftigen durfte. Manch einer mag vielleicht den Begriff mit Maisflocken fürs Frühstück oder Kartoffelchips in Verbindung bringen. Dabei sind letztere zielführend: Mit dem englischen Begriff gemeint ist im Sport die Phase am Ende eines Spiels, bei der besonders gerne in die Chips­tüte gelangt wird, weil sie entscheidend für dessen Ausgang ist.