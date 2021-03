„Wir fühlen uns so eingeengt“

Gronau -

Von Frank Zimmermann

Das Thema hat zwei Dimensionen, mindestens. Da ist zum einen die Abi-Vorbereitung an sich – der Abi-Jahrgang 2021 steckt zurzeit mittendrin. Da ist aber auch das ganze, schöne Drumherum, das mit dem Abschluss der Schulzeit verbunden ist: Schülertheater, Stufen- und Kurs-Partys, Abschlussfahrten, Bunter Abend, Mottotage, Chaostag, Kreisel-Grillen, Abiball. Was davon noch zu retten ist und was für immer perdu, das steht für die Abiturientinnen und Abiturienten im Sternzeichen Corona noch nicht fest.