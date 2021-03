Das „Bürgerprojekt BSG-Schornstein“ kann mit der Zustimmung der Politik rechnen. Wie berichtet, soll aus den Resten des vor gut fünf Jahren gesprengten Schornsteins der Baumwollspinnerei Gronau ein Denkmal entstehen. Es soll an die einstmals florierende Textilindustrie in der Stadt erinnern.

Weiße Dame

Ein Aktionskreis hat den Antrag gestellt, dass die Stadt sich um eine Förderung aus dem NRW-Heimatfonds bemüht und selbst 8000 Euro für die Umsetzung bereitstellt. Im Haupt- und Finanzausschuss stieß das Projekt am Mittwochabend auf große Gegenliebe. Zudem gab es eine neue Entwicklung: War bisher als Standort für das Denkmal ein Platz vorm Wirtschaftszentrum an der Fabrikstraße vorgesehen, ist nun auch eine Stelle jenseits der Dinkel, auf dem Gelände der „Weißen Dame“ im Gespräch. „Der Geschäftsführer der Weiße Dame GmbH, Hannes Schulte , könnte sich das vorstellen“, so Bürgermeister Rainer Doetkotte. Er hatte Schulte kontaktiert. Vom Standort vis-a-vis des Hofbräugartens auf der anderen Seite der Dinkel hätte man einen Rundblick über weite Teile der ehemaligen Fabrikflächen von der Weißen Dame über das WZG bis zum Dinkellager und zum BSG-Gelände. Das Vorhaben selbst soll als Bürgerprojekt verwirklicht werden. Als Zeichen der Verbundenheit zur Textilindustrie kann eine Patenschaft für einen Stein übernommen werden. Die Originalsteine liegen derzeit noch auf dem ehemaligen BSG-Gelände.

Die Verwaltung soll nun laut einstimmigem Beschluss (bei einer Enthaltung) des Ausschusses entsprechende Gespräche führen und die Umsetzung des Projekts vorbereiten. Dabei soll sie die Laufzeit der Förderungsmaßnahme im Blick behalten. Darauf hatte der Sprecher der Initiatoren, Dr. Chris Breuer, hingewiesen. „Das Programm Heimatfonds läuft nur bis Ende 2022!“