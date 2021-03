Das grenzüberschreitende Kunstwerk „Star Skid“ vegetiert weiter vor sich hin. Vielmehr: Die Vegetation bemächtigt sich des Sandsteinkunstwerks von Dennis Oppenheim auf einer Wiese am Dornhagen. Im Haupt- und Finanzausschuss richtete Peter Benger eine dringende Bitte an die Verwaltung: „Machen Sie das, was da ist, sichtbar!“ Benger ist Mitglied einer Initiative, die sich dafür einsetzt, das „Star Skid“ unter Denkmalschutz zu stellen und als „Europa-Denkmal“ zum Symbol für das grenzenlose Europa zu machen.